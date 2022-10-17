سفير مصر في رام الله يؤكد دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد سفير مصر لدى فلسطين السفير إيهاب سليمان دعم مصر الكامل، حكومة وشعباً، لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية وصولا إلى تحقيق آمال الشعب الفلسطيني المشروعة لإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وزارة الخارجية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين - أن ذلك جاء خلال لقاء السفير إيهاب سليمان مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيه، في إطار التواصل المصري المستمر مع مختلف المسئولين الفلسطينيين والتشاور حول سبل دعم القضية الفلسطينية.

وأشارت الخارجية إلى أن السفير إيهاب سليمان أبرز حرص مصر الدائم على دعم أواصر التعاون والدفع قدماً بمسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.. فيما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، مشيدا بالمواقف المصرية الداعمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية.