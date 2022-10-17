استعرض الإعلامي عمرو أديب، مجموعة من الأخبار الدولية التي تؤكد وجود عدة احتجاجات بدول العالم، اعتراضًا على غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة؛ جراء الحرب الروسية-الأوكرانية.



وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن فرنسا تشهد احتجاجات مكثفة، الأمر نفسه مع السويد، متابعًا: "مين كان يصدق إن الناس في السويد متلاقيش تأكل عيالها"، حسب تعبيره.



وقال إن المواطنين عليهم الانتباه لصعوبة الأزمة وفداحة تأثيرها، متابعًا: "احنا في كارثة ولن تنتهي قريبا، والوضع أشبه بمصيبة".



واستكمل: "البعض يسأل عمرو أديب بيمهد لإيه؟ وأنا لا أمهد إلى أي شيء سوى أن الفترة الحالية شديدة الصعوبة، تتطلب معاملة مختلفة".



ونصح "أديب" المواطنين بضرورة استبدال الأصناف التي يتمسكون بها، والبحث عن بدائل بسيطة قد تكون أنسب وأكثر ملائمة للفترة الحالية، والتي تمتاز بصعوبة الضبط المادي.