إيطاليا: ميلوني وبرلسكوني يجريان محادثات سلام اليوم في روما

تعتزم زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، رئيسة الوزراء المحتملة جورجيا ميلوني، إجراء "محادثات سلام" مع زعيم حزب "فورتسا إيطاليا"، رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، اليوم الاثنين، بعد تفاقم الخلافات بين الشركاء في ائتلاف اليمين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن برلسكوني وصف ميلوني، الأسبوع الماضي، بأنها "مغرورة ومتسلطة ومتعجرفة وعدوانية" في ملاحظات مكتوبة سجلتها وسائل الإعلام، بعدما رفض حزب "فورتسا إيطاليا" دعم إيجناسيو لا روسا، الشخصية البارزة في حزب "إخوة إيطاليا" في انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ، بسبب الخلاف بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وردت ميلوني، التي من المنتظر أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا بعدما قاد حزبها تحالف اليمين للفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي، بالقول إن برلسكوني نسي وضع "غير قابلة للابتزاز" على القائمة.

وبلغ التوتر مداه، لدرجة أن أحاديث تدور عن توجه "إخوة إيطاليا" لإجراء المشاورات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا بشأن تشكيل الحكومة الجديدة منفردا، وليس كجزء من الائتلاف اليميني الذي يضم أيضا حزب "الرابطة" بزعامة ماتيو سالفيني.

لكن تردد أن ميلوني وبرلسكوني تحدثا هاتفيا، يوم أمس الأحد. ومن المقرر أن يلتقيا في مكتب حزب "إخوة إيطاليا" في روما، اليوم، سعيا لإصلاح الأمور.

وقالت ميلوني، أمس، إن المعارضة من يسار الوسط يجب أن "تقبل" حقيقة أن التحالف الذي تقوده "سيرفع شأن إيطاليا مرة أخرى".