 كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف حالة كوفيد-19 - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 11 ألف حالة كوفيد-19

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 5:18 ص

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل من 20 ألف حالة اليوم الاثنين، في الوقت الذي تتراجع فيه الإصابات اليومية وسط زيادة معدلات التطعيم وتخفيف القيود.

وسجلت البلاد 11 ألفا و40 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 81 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 25 مليونا و131 ألفا و505 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما أضافت البلاد 11 حالة وفاة جديدة بكوفيد 19 لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و851 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة 248 حالة، بارتفاع حالة واحدة عن اليوم السابق.


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