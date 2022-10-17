أوقاف الإسكندرية تحتفل بمناسبة ذكري المولد النبوى وانتصارات أكتوبر

أقامت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ السيد العسيلي رئيس اللجنة إحتفالية بمناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وإنتصارات السادس من أكتوبر، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، و الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإسكندرية.

وفي خلال كلمته قال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبد الرازق أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدا في نشر الوعي التثقيفي والديني لأبناء الوطن.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لأبطال حرب أكتوبر الذين قاموا بأدوار جسدها الإعلام وجسدتها الدراما المصرية بما حققه هؤلاء الأبطال من نصر تفخر به الأمة العربية .

وقد تم تكريم الأبطال ممن شاركوا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية ورؤساء الأقسام وعدد من الأئمة والعاملين بالمديرية .