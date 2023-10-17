تقدمت مسئولة الإعلام بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، مي الصايغ، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الفلسطيني وأسر ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني مساء اليوم بقطاع غزة.

وقالت خلال تصريحات لـ «العربية» مساء الثلاثاء، إن دور الصليب الأحمر كمنظمة إنسانية يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة للمدنيين، مشيرة إلى مناشدة الاتحاد الدولي المجتمع الدولي على مدار الأيام الماضية؛ بضرورة فتح ممرات إنسانية؛ لتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأعربت عن قلق المنظمة الدولية من تعرض حياة المرضى والمصابين للخطر الداهم؛ نتيجة انقطاع عمل مولدات الكهرباء داخل المستشفيات بسبب نفاد كميات الوقود، لافتة إلى استنزاف المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية لدى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت كذلك إلى لجوء الفلسطينيين إلى استخدام مياه غير آمنة؛ نتيجة انقطاع المياه الصالحة للشرب، مناشدة المجتمع الدولي بالضغط السياسي لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأكدت أن استهداف المستشفيات يخالف القانون الدولي متابعة: «ما نشهده اليوم هو فشل للدبلوماسية والمنظمات الصحية تتحمل نتيجة هذا الفشل السياسي، قطاع غزة يتعرض إلى كارثة إنسانية منذ أحد عشر يوم صحيح أن الجهود لم تتوقف؛ لكن لغة النار والسلاح هي الأقوى».

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء ١٧ أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.