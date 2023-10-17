 إسرائيل: لم يتم الاتفاق حتى الآن على هدنة إنسانية أو فتح المعابر الحدودية - بوابة الشروق
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إسرائيل: لم يتم الاتفاق حتى الآن على هدنة إنسانية أو فتح المعابر الحدودية

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 3:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - 3:02 م
أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مجددا، اليوم الثلاثاء، أن الجيش وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لم يتفاوضا حتى الآن بشأن وقف لإطلاق النار لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث ريتشارد هيشت للصحفيين، إن معبر رفح الحدودي مع مصر لا يزال مغلقا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي تنقل بين إسرائيل وعدة دول عربية خلال الأيام الأخيرة بعد اندلاع القتال بين إسرائيل وحماس، مارس ضغوطا من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وركزت المحادثات أيضا على تأمين ممرات آمنة للمواطنين الأمريكيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

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