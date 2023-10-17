السفير ماجد عبدالفتاح: الدول لم تستخدم حق الفيتو لوقف مشروع القرار الروسي بشأن غزة

نفى السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، استخدام حق النقض «الفيتو» لإيقاف تمرير مشروع القرار الروسي بشأن غزة في مجلس الأمن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن القرار يجب أن يحصل على 9 أصوات إيجابية، مشيرًا إلى تصويت 5 أعضاء فقط لصالحه وهم: الإمارات والصين وروسيا وموزمبيق والجابون.

وقال إن القرار يعكس تقريبًا كل ما ورد في قرار الجامعة العربية، مضيفًا: «القرار يسقط ما لم يحصل على 9 أصوات إيجابية، وكون إن فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان صوتت ضد القرار، فهذا لا يعني استخدام حق النقض ضده».

ونوه أن «القرار لم يسقط لأنه فشل، بل نتيجة التوترات القائمة بين الشرق والغرب في مجلس الأمن، والتحزب الموجود منذ قيام أزمة أوكرانيا».

وأشار إلى إجراء مشاورات مكثفة على مشروع القرار البرازيلي المطروح من الرئاسة منذ أمس، موضحًا أن «المندوبة الأممية الإماراتية طالبت بعقد جلسة مشاورات إضافية، للتوفيق بين القرارين».

ولفت إلى أن «المشروع البرازيلي يعكس توجهات القوى الكبرى»، مضيفًا: «يقول إن حماس منظمة إرهابية، ويمنح أولوية الإفراج عن الرهائن والمعتقلين الإسرائيليين، كما يضع الأولويات الغربية التي لا تهمنا كثيرًا في العالم العربي».

وشدد على أن المجموعة العربية تفصل تمامًا بين التنظيمات الإرهابية وحركات التحرر الوطني، وعلى رأسها الحركات الفلسطينية، معقبًا: «هذا لا يعني أننا نقر بكل ما تقوم به حماس، لكن في نفس الوقت لا نستطيع استغلال أي حركة قامت بها حماس للدفاع عن الشعب الفلسطيني ونطلق عليها مسمى عملية إرهابية».

وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الاثنين، ضد مشروع قرار روسي بشأن غزة والذي يدين استخدام العنف ضد المدنيين.

وصوت 5 أعضاء لصالح مشروع القرار ورفضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت.

وذكرت وكالة «تاس» للأنباء أن الأصوات الخمسة التي صوتت لصالح مشروع القرار ليست كافية لتمريره.