إسرائيل تهاجم جيجي حديد بعد دعمها فلسطين: هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟

تعرضت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، لانتقادات من قبل الحكومة الإسرائيلية، بعد مشاركتها رسائل دعم لفلسطين وإدانة إسرائيل على المجازر التي ترتكبها في غزة، وفق ما نقل موقع "واي نت" الإسرائيلي.

وكتبت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عاما عبر منشور على إنستجرام: "لا يوجد شيء يهودي في موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. إدانة الحكومة الإسرائيلية ليست معاداة للسامية ودعم الفلسطينيين لا يعني دعم حماس".

وسرعان ما هاجم حساب الحكومة الإسرائيلية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، والذي يملك 677 ألف متابع، جيجي حديد، حيث أعاد نشر منشورها واتهمها بمعاداة السامية.

وعلق الحساب الرسمي للحكومة الإسرائيلية: "هل كنت نائمة الأسبوع الماضي؟ أم أنك مغمضة عينيك عن موت أطفال يهود في بيوتهم؟.. سكوتك يبين من تدعمين.. نحن نرى ما تفعلينه جيدا".

حديث جيجي حديد عن العدوان الإسرائيلي على غزة ليس الأول، ففي اليوم الرابع للحرب على غزة، نشرت منشورا على إنستجرام، قالت فيه: "أنا أشارك تعازيّ اليوم مع أحبائي الفلسطينيين واليهود.. أفكاري مع جميع المتضررين من هذه المأساة غير المبررة، وفي كل يوم تزهق فيه أرواح بريئة بسبب هذا الصراع، والكثير منهم من الأطفال، بينما لدي آمال وأحلام للفلسطينيين، إلا أن أيا منها لا يتضمن الأذى لشخص يهودي.. إن ترويع الأبرياء لا يتماشى مع حركة فلسطين الحرة ولا يفيدها، إن فكرة حدوث ذلك قد غذت دورة مؤلمة استمرت عقودا من الانتقام ذهابا وإيابا".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الـ11 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.