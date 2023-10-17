مسئولة أممية: لم نحقق بعد في استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض بغزة

أكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني أن المنظمة الدولية لم تفتح تحقيقًا بعد حيال استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في مدينة جنيف، اليوم الثلاثاء، لفتت فيه أنها لا تمتلك "جوابًا واضحًا" بخصوص التحقيق.

وقالت شامداساني: "هذا موضوع معقد للغاية، ومرة أخرى، لا نملك المعلومات اللازمة للإجابة على هذا السؤال بشكل واضح"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضافت: "يواجه زملاؤنا وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان صعوبات كبيرة في توثيق وجمع وإرسال المعلومات التي تم التحقق منها بسبب انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الاتصال بالإنترنت في غزة، لذلك نواجه مشاكل كبيرة في التحقق من المعلومات وفقًا لمنهجيتنا المعتادة".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، وثقت سابقًا استخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في عملياتها العسكرية بغزة ولبنان.

والأحد، أكدت منظمة العفو الدولية، استخدام إسرائيل قنابل الفوسفور الأبيض في قصفها قطاع غزة المكتظ بالمدنيين.

وقالت في بيان إن "مختبر أدلة الأزمات لدينا جمع أدلة توثق استخدام الوحدات العسكرية الإسرائيلية لقذائف الفوسفور الأبيض في قصفها لقطاع غزة".