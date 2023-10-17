محافظ جنوب سيناء يتفقد قافلة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، خلال اصطفافهم أمام الديوان العام بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، و مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود والتواصل مع كل الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنسب تخفيض مناسبة.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لانطلاق القوافل الغذائية إلى كل مدن المحافظة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا أنه جرى التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لتوفير 10 سيارات مواد غذائية، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنا، و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية المختلفة من جافة ومجمدات بإجمالي 21,5 طن، لتلبية احتياجات ومطالب أهالي المحافظة.

ولفت إلى أنه سيجري توفير هذه الكمية مرتين شهريًا، ومن المقرر أن تتحرك السيارات حمولة 1.5 طن يوميًا من الساعة السابعة صباحًا إلى مدن المحافظة، ومواعيد البيع تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا بكل مدينة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقوات المسلحة "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بنسبة تخفيض من 25 حتى 30%، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، مؤكدا متابعة الأسواق بكل مدن المحافظة عن طريق لجان برئاسة السكرتير العام، وبالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة توفر السلع بنسب التخفيض المناسبة.