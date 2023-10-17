الولايات المتحدة وبريطانيا تصوتان ضد مشروع قرار روسيا لوقف النار في غزة لأنه لا يدين حماس

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قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد إن إفشال مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول وقف النار في غزة لا يشير إلى حماس.

وقالت المندوبة الأمريكية "حماس أطلقت الرعب على إسرائيل.. وتسببت بالأزمة الإنسانية في غزة" على حد زعمها.

وتابعت أن "حماس لا تناصر حق الفلسطينيين في تقرير المصير.. يجب أن نعمل سويا لمحاسبة حماس على أعمالها الإرهابية بحق إسرائيل".

وقالت إن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل ضرورة حماية الأرواح وفقا للقانون الدولي".

بدورها قالت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن باربرا وودوارد "نعمل لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة".

وأضافت في إطار حديثها عن مشروع القرار الروسي لوقف النار في قطاع غزة "لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية".

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت روسيا والإمارات العربية المتحدة والغابون وموزمبيق لصالح القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان ضده.

وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".