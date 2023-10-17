منتخب النمسا يحتفل بالتأهل ليورو 2024 بتجديد عقد رانجنيك

تقرر تمديد عقد رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم، بعدما قاد الفريق للتأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي تقام العام المقبل في ألمانيا.

وتغلب المنتخب النمساوي على مضيفه منتخب أذربيجان، بهدف نظيف حمل توقيع مارسيل سابيتزر من ركلة جزاء، أمس الاثنين، في الجولة الثامنة بالمجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي تأهل إليها فريق المدرب رالف رانجنيك للنسخة الثالثة على التوالي.

وكان تأهل المنتخب النمساوي لليورو يعني تمديد عقد رانجنيك بشكل تلقائي حتى نهائيات بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، إذا تأهل منتخب النمسا إليه.

وإذا لم يتأهل منتخب النمسا للمونديال، فإن العقد سيكون قائما حتى نهاية التصفيات بنهاية عام 2025، أو حتى مباريات الملحق في مارس 2026، وذلك وفقا لما أكده مسؤول باتحاد الكرة النمساوي لوكالة أنباء "أيه.بي.أيه" ، اليوم الثلاثاء.

وألقت واقعة طرد اللاعب المخضرم جيدو بورجستالر خلال المباراة بظلالها على احتفالات صعود منتخب النمسا إلى (يورو 2024).

ولم يشارك بورجستالر سوى لمدة 12 دقيقة فقط في اللقاء، حيث نزل إلى أرض الملعب في الدقيقة 82 ليحصل على بطاقة صفراء بعد 10 دقائق لإضاعته الوقت، قبل أن ينال الإنذار الثاني ويتم طرده من الملعب بعد دقيقتين لارتكابه خطأ ضد أحد لاعبي منتخب أذربيجان.

وكان المدير الفني الألماني رانجنيك استدعى مجددا بورجستالر، الذي كان لاعبا في صفوف شالكه الألماني ويلعب حاليا في فريق رابيد فيينا النمساوي، حيث أعاده المدرب المحنك لمنتخب النمسا رغم إعلان اعتزاله الدولي، وذلك بسبب الغيابات العديدة التي ضربت الفريق بداعي الإصابة.

وقال رانجنيك للصحفيين عقب المباراة: "إنه أمر مؤسف بالنسبة لبورجي، ومع ذلك كان من المهم وجوده هناك".

وأعاد الصعود لـ(يورو 2024) الكثير من الكبرياء لرانجنيك، الذي قضى فترة غير سعيدة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وربما يصعد المنتخب النمساوي إلى قمة ترتيب المجموعة، حينما يخوض مباراته الأخيرة بالتصفيات أمام مضيفه منتخب إستونيا الشهر القادم.

وصرح رانجنيك "أبلغت اللاعبين بأنني فخور بهم للغاية. كانت مجموعة التصفيات واحدة من أصعب المجموعات. التأهل في الجولة قبل الأخيرة ليس بالأمر السهل".

من جانبه، قال كونراد لايمر، لاعب بايرن ميونيخ الألماني "ينتابني شعور غامر بالسعادة بالفعل. إنه أمر مميز دائما أن نتأهل لأمم أوروبا".

وأبدى سابتزر سعادته أيضا بالصعود، حيث قال لاعب بوروسيا دورتموند الألماني /29 عاما/ "لقد قاتلنا دائما وحاولنا القيام بكل شيء لجذب الجماهير إلينا مرة أخرى وحصلنا بالفعل على دعمهم".