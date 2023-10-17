حزب الله يعلن استهداف آلية ودبابة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن "حزب الله"، عن استهداف عناصره لآلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، ودبابة إسرائيلية في ثكنة راميم.

من جهته أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عن توجه أربع فرق من طواقمه لنقل جثامين أربع ضحايا سقطوا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدات حدودية جنوبية.

وقال "حزب الله"، في بيان بعد ظهر اليوم الثلاثاء: "مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم باستهداف آلية لجيش الاحتلال في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

وأضاف في بيان ثان: "مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ظهر هذا اليوم في 17 أكتوبر 2023 باستهداف دبابة صهيونية في ثكنة راميم وأوقعوا فيها إصابات مباشرة"، بحسب تصريحاته.

من جهته قال الصليب الأحمر اللبناني، في تصريح على موقعه على منصة "إكس" بعد ظهر اليوم: "توجهت 4 فرق من الصليب الأحمر اللبناني إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالقصف المدفعي أطراف بلدات رميش وعلما الشعب وعيتا الشعب، وأطراف بلدتي يارين ومروحين، ومحيط الضهير، وخراج بلدة حولا ووادي هونين، جنوب لبنان.

وقبل ظهر اليوم الثلاثاء، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقصف أطراف بلدة كفر كلا، ومرج كفر كلا، وسهل الخيام وتلة الحمامص في مناطق مفتوحة، مقابل مستعمرة المطلة الإسرائيلية.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا منذ أيام بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية عسكرية ممتدة، أطلقت عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".

وينفّذ الجيش اللبناني منذ 7/ 10 /2023، انتشارًا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول الى المناطق الحدودية والخروج منها.