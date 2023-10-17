المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن: حماس تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها

قال المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن إن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها".

وقال المندوب الإسرائيلي "يجب على إسرائيل أن تمحو حماس من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام"على حد زعمه.

جاء حديث المندوب الإسرائيلي خلال جلسة في مجلس الأمن، حيث تم افشال مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا: "يؤسفنا أن يظل المجلس رهينةَ أنانيةِ الوفود الغربية، وقد طرح مشروعنا بشأن وقف إطلاق نار إنساني في غزة للتصويت، وهو حقق غايته".

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن تعليقا على إفشال الغرب مشروع القرار الروسي: "حماس نشرت الرعب في إسرائيل، ومشروع القرار الروسي طرح دون أية مشاورات ودون الإشارة إلى حماس، حركة حماس هي من تسبب في الأزمة الإنسانية في غزة".

ومن جانبها، قالت المندوبة البريطانية لدى المجلس: "نجهد لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، ولا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية".