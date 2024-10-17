جيش الاحتلال يزعم استهداف نقطة تجمع لحماس والجهاد داخل مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف نقطة تجمع لعناصر حركتي المقاومة الفلسطينيتين حماس والجهاد، داخل مدرسة تؤوي نازحين بمخيم جباليا.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه استخباراتي من الشاباك والقيادة الجنوبية، نفذت غارة دقيقة استهدفت نقطة تجمع لعناصر حركتي المقاومة الفلسطينيتين حماس والجهاد».

وادعى أن «المستهدفين خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش وإسرائيل، خلال الفترة الماضية، والأيام الأخيرة على وجه الخصوص».

ووفقًا لمزاعمه، ذكر جيش الاحتلال أنه اتخذ قبل الهجوم العديد من الإجراءات لتقليل الضرر بحق المدنيين، بما فيها استخدام «الأسلحة الدقيقة».

وأشار إلى أن «الجيش سيواصل العمل بشكل حاسم ضد المنظمات الإرهابية التي تستخدم المدارس والمؤسسات المدنية كملاجئ»، بحسب ادعائه.

واستُشهد 22 فلسطينيًا على الأقل وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن الاحتلال قصف مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأشار إلى النيران اندلعت في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

ولفت إلى أن بعض الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين في ظل الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.