يستقبل مسرح النهار بشارع القصر العيني، العرض المسرحي "العرض مستمر" عن رائعة ليونيد إندريف "هو الذي يصفع"، درماتورج أحمد عصام إخراج أحمد الرمادي، وذلك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، ضمن عروض الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

وتدور أحداث العرض في كواليس سيرك البابا جورج بريكت الشهير الذي يتعرض لأزمة مالية؛ بسبب انخفاض الإقبال الجماهيري والمهدد بالإغلاق وتوقف العرض الذي استمر على مدار سنوات طويلة ليلجأ بريكت إلى أحد البارونات الأثرياء الذي يعرض عليهم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد كونسويلا الذي ينوي الزواج بها مقابل أن تترك السيرك.

يوافق بريكت على الصفقة بالتنسيق مع الكونت مانسيني، والد كونسويلا، الذي سيأخذ مهرًا كبيرًا من البارون مقابل هذه الزيجة. ترفض كونسويلا هذه الزيجة في البداية، لأنها تحب شريكها في العرض، بيزانو، وتدور الأحداث حول هذا الصراع.

يرأس مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري الفنان الدكتور أشرف زكي، ويدير المهرجان المخرج سامح بسيوني، ويشغل منصب نائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير. يستقبل المهرجان 25 عرضًا مسرحيًا تُعرض على 4 مسارح هي: مسرح النهار، مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، ومسرح الهوسابير.

