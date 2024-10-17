منظمة العمل الدولية: ارتفاع البطالة في غزة إلى 80% مع انهيار الاقتصاد

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قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إن البطالة قفزت في غزة لما يقرب من 80% منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأضافت المنظمة أن اقتصاد القطاع المدمر "تعرض لانهيار شبه كامل"، مشيرة إلى أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85% منذ بدء الحرب، مما دفع بكل سكانه تقريباً وعددهم 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر.

وذكرت المنظمة أن الصراع تسبب في "دمار واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد عموماً" في القطاع الفلسطيني.

وبيّنت أن قوة العمل في قطاع غزة إما فقدت الوظائف كلياً أو اتجهت إلى أعمال غير رسمية وغير منتظمة "تتركز بالأساس على توفير السلع والخدمات الضرورية".

وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9% بين أكتوبر 2023 ونهاية سبتمبر 2024، موضحة أن الاقتصاد انكمش هناك 21.7% مقارنة بالعام السابق، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب سجل 45.3% وفي الضفة الغربية 14%.