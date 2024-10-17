في إطار فعاليات الأنشطة الثقافية لوزارة الثقافة، يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات صالون "نفرتيتي الثقافي"،

حيث يستضيف الصالون الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل خالد في ندوة بعنوان "آثار مصر و قوتها الناعمة" في السابعة مساء السبت القادم.

يناقش اللقاء عبر حوار مفتوح مع جموع الحاضرين القضايا المتعلقة بكنوز مصر الأثرية، المكتشفة منها والتي لاتزال تحت سطح الأرض، كما يلقي الضوء على دورها التاريخيّ في بناء قوة الدولة عبر مختلف العصور.

بدأ صالون نفرتيتي الثقافي أولى ندواته في ٧ مايو عام ٢٠٢٣ و يقوم بالإشراف على إعداده كلا من الإذاعية وفاء عبد الحميد، والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، وأماني عبد الحميد.

يُعد أول صالون يهتم بقضايا الحضارة المصرية و تراثها الإنساني و يناقشها في فعاليات شهرية حوارية مع ضيوف متخصصين في مختلف مجالات الثقافة والتراث والإبداع الفكري.