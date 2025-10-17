نتنياهو يهدد بالتحرك حال عدم الحصول على الجثث التي تحتجزها حماس

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحرك إذا لم تحصل إسرائيل على جثث الرهائن التي لدى حركة حماس .

جاء تصريح نتنياهو خلال مناقشة حول تنفيذ الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار وتسليم الرهائن والإفراج عن سجناء فلسطينيين، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها الإلكتروني..

وأضاف "أعرف بالضبط عدد الجثث التي تحتجزها حماس، وإذا لم نحصل عليها - فإن إسرائيل ستعرف كيف تتصرف وفقا لذلك"

كانت كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) قد أعلنت: "سلمنا ما لدينا من رهائن أحياء وما بين أيدينا من جثث نستطيع الوصول إليها".

وأضافت أن ما تبقى من جثث الرهائن تحتاج جهوداً كبيرة ومعدات للبحث عنها. وتابعت : "نبذل جهوداً كبيرة لإغلاق ملف الرهائن الإسرائيليين".

كانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد أشارت إلى أن إعادة جثث الرهائن المتوفين من غزة أبطاء من المأمول ووصفت ذلك بأنه انتهاك لاتفاق الهدنة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم حتى الآن استعادة رفات تسعة رهائن إسرائيليين من غزة من بين 28جثة .