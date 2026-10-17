نقابة الأطباء تدعو أعضاءها للمشاركة في الجمعية العمومية العادية 23 أكتوبر

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دعت نقابة أطباء مصر جموع الأطباء إلى المشاركة الفعالة في أعمال الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر الجاري، بمقر النقابة العامة 42 شارع قصر العيني؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس المهنة ومستقبل الأطباء.

ومن المقرر أن يبدأ تسجيل الحضور في تمام الساعة 10 صباحا، على أن تبدأ فعاليات الجمعية العمومية في تمام الساعة 2 ظهرا.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة مناقشة عدد من الموضوعات هي:

1. تقرير الأمين العام.

2. تقرير أمين الصندوق.

3. تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للنقابة للأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

4. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

5. مناقشة واعتماد الميزانيات المالية للنقابة عن الأعوام 2022، 2023، 2024، و2025.

6. اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2026.

7. اختيار مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب.

8. مناقشة تعديل بنود لائحة آداب المهنة الخاصة بالظهور الإعلامي للأطباء.

9. مناقشة قواعد القبول بكليات الطب في مصر.

10. ما يستجد من أعمال.