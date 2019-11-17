مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا يقر بهزيمته في الانتخابات الرئاسية

أقر مرشح الحزب الحاكم في سريلانكا ساجيت بريماداسا اليوم الأحد، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام منافسه الرئيسي جوتابايا راجاباكسا شقيق الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

وقال بريماداسا - في تصريح أوردته شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية - إنه سيحترم قرار الشعب الذي صوت لصالح راجاباكسا الذي شغل منصب وزير الدفاع في حقبة الحرب الأهلية.

من جانبهم، احتشد أنصار راجاباكسا خارج منزله على مشارف العاصمة (كولومبو)؛ للاحتفال بفوزه في الانتخابات، حيث رددوا هتافات مؤيدة له وحمل بعضهم صورا له وباقات من الزهور.

وذكرت مفوضية الانتخابات - في وقت سابق - أنه بعد فرز ربع الأصوات حصل راجاباكسا على 48.2% في حين حصل بريماداسا على 45.3%، متوقعة اتضاح النتائج بحلول ساعة متأخرة من مساء اليوم.

وكان ملايين السريلانكيين قد أدلوا بأصواتهم أمس؛ لاختيار رئيس جديد للبلد الذي يشهد أعمق ركود اقتصادي منذ 15 عاما، وذلك بعد التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الميلاد في كنائس وفنادق وراح ضحيتها أكثر من 250 شخصا.