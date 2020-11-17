طائرات الجيش اللبناني تلقي منشورات تدعو إلى البقاء بالمنازل للحد من تفشي كورونا

ألقت الطائرات المروحية التابعة للجيش اللبناني، منشورات تدعو المواطنين اللبنانيين إلى التقيد بإجراءات وتدابير حالة الإغلاق العام والتزام الحجر المنزلي للحد من تفشي وباء كورونا.



وعلى مدى اليوم، ألقت الطائرات المروحية العسكرية المنشورات في مختلف أنحاء المناطق اللبنانية، في سبيل حث اللبنانيين على البقاء في المنازل وقصر التجول على الأمور والجوانب الضرورية وذلك لكبح انتشار الوباء وخفض أعداد المصابين به.



وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد اتخذ مؤخرا قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت الماضي ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك في بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين في وحدات العناية المركزة.