الدفاع الروسية تبحث الوضع الإنساني في سوريا وكاراباخ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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بحث نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير الوضع الإنساني في سوريا وناجورني كاراباخ وسبل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأن الجانبين ناقشا الوضع الإنساني في سوريا وناجورني كاراباخ ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وآفاق التعاون بين وزارة الدفاع الروسية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف البيان أن الطرفين أكدا اهتمامهما بمواصلة الحوار وتطوير التفاعل في سياق تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في مناطق الأزمات في العالم.

وفي سياق متصل، رحبت بلدان مجموعة "بريكس"، في بيانها الختامي اليوم الثلاثاء باتفاقية وقف إطلاق النار في ناجورني كاراباخ وأعربت عن دعمها للجهود السياسية الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة.

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقَّعتا برعاية روسيا في التاسع من نوفمبر الجاري اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في كاراباخ.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري.