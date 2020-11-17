 المغرب يسجل 5415 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 5415 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المغرب - ارشيفية
المغرب - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:40 م
أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 5415 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 301 ألف و604 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 82 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4932.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4235 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 247 ألفًا و594.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

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