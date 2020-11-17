 مسئول فلسطيني يعلن أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول فلسطيني يعلن أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 7:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 8:42 م

أعلن مسئول فلسطيني اليوم الثلاثاء أن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان وذلك بعد نحو ستة أشهر من إعلان وقف العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس (محمود عباس) بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

ولم يقدم الشيخ المزيد من التفاصيل علما بأن عباس أعلن في مايو الماضي وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على مخططها في حينه لضم أجزاء من الضفة الغربية والذي تم تعليقه لاحقا.

وتضمن القرار الفلسطيني وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية ما سبب عجزا كبيرا لها.

 

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