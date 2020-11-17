المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و9 آلاف 396 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى مليون و9 آلاف و396 حالة، وذلك عقب تسجيل 2874 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 98 ألفا و861 حالة، عقب تسجيل 319 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.