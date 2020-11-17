 المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و9 آلاف 396 حالة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى مليون و9 آلاف 396 حالة

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 - 9:56 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المكسيك إلى مليون و9 آلاف و396 حالة، وذلك عقب تسجيل 2874 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 98 ألفا و861 حالة، عقب تسجيل 319 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين؛ لقضاء عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك