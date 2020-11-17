صيانة كشافات الإنارة بمحيط المقرات الانتخابية في مدينة المنيا

قال مصطفى مرسي، رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية بمركز المنيا، إن الوحدة بدأت في صيانة الكشافات الواقعة بنطاق اللجان الانتخابية، استعدادا لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، والتي تجرى يومي 23 و24 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه تمت صيانة الكشافات الموجودة بالطرق والشوارع بقرية الإسماعيلية وكذلك المقرات الانتخابية الموجودة بالقرية والقرى المجاورة داخل نطاق الوحدة.

وذكر أنه في إطار تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، يتم تمهيد الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات، مشيرًا إلى رفع ٢٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع من دماريس البرجاية بصفط اللبن وزهرة لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

وفي قطاع خدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تم اليوم توزيع عدد من الوجبات الخاصة بصندوق تحيا مصر .