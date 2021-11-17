نادي سينما المرأة يستأنف عروضه بالهناجر الإثنين المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستأنف نادي "سينما المرأة"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٢ نوفمبر، في تمام السادسة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "نحمده" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "مسار حياة" إخراج "مصطفى وفيق"، وفيلم "بفته بيضا" إخراج "نور عادل"، وفيلم "تفاصيل" إخراج "نور عادل"، وفيلم" ونس" إخراج" ايه ابراهيم".

وعقب عرض الافلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، والناقد السينمائي إسلام أحمد علي؛ لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، وإدارة الناقدة شاهندة محمد علي.