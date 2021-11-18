غياب 8 لاعبين عن الإسماعيلي أمام الزمالك

استبعد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عدد من لاعبي الفريق من قائمة مباراة الزمالك.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك بعد غد الجمعة على ستاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد الجهاز الفني من قائمة المباراة كل من الحارس عمرو رضوان والمدافع التونسي مروان الصحراوي بسبب الاصابة، وأحمد كاستيلو ومصطفى فارس ومحمد عبدالسميع ومحمد بيومي وأحمد أيمن لأسباب فنية.

بالإضافة إلى المهاجم الزامبي جاستن شونجا الذي لم يعود حتى الآن من زامبيا، بعد حصوله على اذن من الجهاز الفني للسفر إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الخاصة.