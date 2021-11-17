أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، التي تبدأ غداً الخميس، وتستمر حتى يوم 2 من شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً الاستعداد التام للجامعة وكلياتها لإجراء الانتخابات بكل شفافية مع الالتزام باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية.

ودعى عبد الخالق الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى أنها الخطوة الأولى لتكوين شخصية الطلاب السياسية وتأهيلهم للتعامل في المستقبل في مجالات تنمية وخدمة المجتمع المصري.

وأشار الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى تشكيل لجان فرعية بالكليات للمتابعة والإشراف على الانتخابات تضم عدداً من أعضاء هيئة التدريس وأخصائي رعاية الشباب والطلاب غير المرشحين، وفتح باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات غداً الخميس، وإعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 من الشهر نفسه، وستتلقى لجان الانتخابات الطعون يوم الإثنين 22 نوفمبر، بالإضافة إلى فحص الطعون، على أن تعلن الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر.

وقال صبري محمد، مدير عام رعاية الشباب المركزية، إن الدعاية الانتخابية فى الكليات ستبدأ يوم الخميس 25 نوفمبر، والجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج سيكون يوم الأحد 28 نوفمبر، على أن تتم انتخابات الإعادة يوم الإثنين 29 من الشهر نفسه.

وأوضح محمد يوسف، مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن يوم الثلاثاء 30 نوفمبر ستتم انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، تليها الأربعاء الأول من ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتنتهي الجولة الانتخابية الخميس 2 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، مضيفًا أن كل كلية ستقوم بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من رئيس اللجنة ويمثله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكذلك أعضاء اللجنة.