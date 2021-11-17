ألفيش بعد عودته لبرشلونة: إنه لشرف عظيم ارتداء هذا القميص مرة أخرى

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أعرب داني ألفيش نجم برشلونة، عن سعادته بالعودة إلى النادي الكتالوني مرة أخرى.

وقال ألفيش بعد تقديمه للجماهير اليوم الأربعاء:"سعيد للغاية بالتواجد في برشلونة مرة أخرى".

وأضاف:"إنه لشرف عظيم أن أرتدي هذا القميص مرة أخرى والحصول على فرصة لاستعادة الأشياء الجميلة".

وأتم:"من الآن سنبدأ في إعادة البناء وآمل أن أساعد النادي".

وكان برشلونة قد أعلن عن تعاقده مع داني ألفيس لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، ليدافع البرازيلي عن ألون البلوجرانا مجددًا تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجديد للبرسا تشافي هيرنانديز.

وأقام برشلونة مؤتمرًا صحفيًا في ملعب كامب نو لتقديم ألفيس لوسائل الإعلام، شهد تواجد خوان لابورتا، رئيس النادي، ووقع كلا الطرفين على العقود، وكشف النادي الكتالوني عن القميص الذي سيرتديه ألفيس وهو الرقم 8 الخاص بآندرياس إنييستا، لاعب البلوجرانا السابق.