الدكتور أحمد الجندي: مجموعة مستشفيات كليوباترا مجهزة على أعلى مستوى للتعامل مع أدق حالات التدخلات القلبية.

دكتور أحمد عز الدين: مجموعة كليوباترا تحرص على تقديم أفضل خدمه طبية لمرضاها في مجال القلب, من خلال تطوير وتدريب الأطباء على احدث التقنيات وإكسابهم الخبرات والمهارات العالمية.

أطلقت مجموعة مستشفيات كليوباترا سلسلة من ورش العمل للتدخلات المعقدة للشرايين التاجية, وذلك بمستشفى النيل بدراوي "إحدى مستشفيات مجموعة كليوباترا". وتهدف ورشة العمل الأولى لعرض أحدث الممارسات العالمية الحديثة في مجال القسطرة العلاجية مع التركيز على التدخلات المعقدة والتقنيات الحديثة في علاج انسداد الشريان التاجي المزمن CTO والشرايين ذات التكلس الشديد وذلك بحضور عدد من أطباء واستشاريي القلب من داخل مصر ومن المغرب العربي.

بدأت ورشة العمل بكلمة الدكتور أحمد الجندي رئيس قسم أمراض القلب بمركز مجدي يعقوب واستشاري أمراض القلب بمجموعة كليوباترا حول أحدث التقنيات العالمية في علاج أمراض الشرايين التاجية ودور التكنولوجيا الحديثة في علاج الحالات المعقدة وعالية الخطورة بشكلٍ فعال وآمن, كما ألقى الضوء على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع به مجموعة مستشفيات كليوباترا في التعامل مع مختلف الحالات المرضية في مجال القلب.

وبعد انتهاء الكلمة تم إجراء عدد من عمليات القسطرة القلبية الدقيقة بأحدث المعدات والتقنيات من داخل غرفة القسطرة, وهي التي تم بثها مباشرةً من داخل مستشفى النيل بدراوي, ثم أعقبها عدة محاضرات عن أحدث التطورات في هذا المجال.

وأضاف أحمد الجندي، أن ورشة العمل الحالية ستستمر فعالياتها على مدار يومين، وتشمل مزيج من المحاضرات والنقاشات العلمية وتدريب على أجهزة محاكاة إضافةً لإجراء عدد من القساطر العلاجية المعقدة بحضور المشاركين.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا والعضو المنتدب, أن إقامة مثل هذه ورش العمل يأتي انطلاقا من حرص مجموعة كليوباترا على تقديم أفضل خدمه طبية لمرضاها في مجال القلب, وهو ما يستدعي تدريب الأطباء على أحدث التقنيات وإكسابهم الخبرات والمهارات التي تساعدهم على رفع مستوى الأداء، ومن خلال إيمان مجموعة كليوباترا بأهمية التعليم الطبي المستمر والتواصل مع الخبراء من جميع أنحاء العالم لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد، هذا بالإضافة لجهود المجموعة للعمل على مواجهة مشاكل الشرايين التاجية والتي تعد من اكثر الأمراض شيوعا بين المصريين. ومن ضمن مشاكل الشرايين التاجية الانسدادات المزمنة وهي الأكثر صعوبة في علاجها لذلك تحتاج إلى تدريب عملي ومعرفة علميه كبيرة من خلال ورش عمل تركز على كيفية التعامل بطريقة آمنه مع مثل هذه الحالات وهو ما تم بالفعل خلال ورش العمل بالمؤتمر مع الحرص على تكرار هذه المؤتمرات بشكل دورى بما يرفع وينمى مهارة الأطباء في مصر والمنطقة لضمان حصول المرضى على أفضل خدمة طبية ممكنة.