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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن أرسنال قرر الاستغناء عن محمد النني في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن آرسنال قرر فسخ عقد النني في الميركاتو الشتوي، وسيترك اللاعب يحدد وجهته بعد ذلك.

ويعد جالاتا سراي أقرب الأندية لضم النني، حيث كان النادي التركي يرغب في ضم نجم وسط الفراعنة في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتأتي رغبة جالاتا سراي في ضم النني بسبب فاتح تريم المدير الفني الذي يرغب في الاستفادة من اللاعب بمنتصف ميدان الفريق.

ويلعب النني في صفوف آرسنال قبل عدة مواسم، وخرج على صفوف الإعارة من قبل لرحلة احتراف للدوري التركي كانت مع نادي بشكتاش.