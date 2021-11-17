محمد محيى يطرح أغنية «يالالي» من ألبوم بتاع زمان

طرح الفنان محمد محيي، اليوم الأربعاء، أغنيته الجديدة "يالالي"، ثامن أغنيات ألبومه الجديد "بتاع زمان"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع فهد، وماستر وميكس أمير محروس، ومن إنتاج ميوزيك ريكوردز.

يذكر أن محيى طرح من قبل 7 أغنيات من ألبومه "بتاع زمان"، وهي "ورقة وقلم"، من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع رفيق عاكف، و"انت في دمي"، من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي فهد، و"بعدنا" من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان وتوزيع محمد رحيم، و"سهرانين" كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيي، وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيي، توزيع محمد العشي.