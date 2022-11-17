سول: بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع

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قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع باتجاه بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق بالإعلان عن الاختبار لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية متوتر للغاية في الوقت الراهن. وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا سلسلة من التجارب الصاروخية في الأسابيع القليلة الماضية.

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية من أي مدى.

ويخشى المراقبون من أن تكون أول تجربة نووية تجريها بيونج يانج منذ سنوات وشيكة.