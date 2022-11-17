نتنياهو وأردوغان يعربان عن رغبتهما في تحسين العلاقات الإسرائيلية التركية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية اليوم الخميس، عن رغبتهما في مواصلة العمل لتحسين العلاقات الإسرائيلية التركية.

وفي أول مكالمة هاتفية بينهما منذ عدة سنوات، اتفق الزعيمان على "تدشين حقبة جديدة في العلاقات بين تركيا وإسرائيل".

ووفقا لمكتب الرئاسة التركية، اتفق الجانبان على "الحفاظ على العلاقات وتعزيزها بشكل مستدام على أساس احترام المصالح المتبادلة".

وبدأ نتنياهو المكالمة الهاتفية بالإعراب عن تعازيه لأردوغان بعد هجوم إرهابي في اسطنبول يوم الأحد الماضي أسفر عن مقتل ستة أشخاص.

واختلف الحليفان السابقان خلال فترة ولاية سابقة لنتنياهو كرئيس للحكومة. ومنذ أزمة غزة في عام 2018، والتي تصاعدت حول افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، لم يكن لدى البلدين أي سفراء.

وهذا الصيف، استؤنفت العلاقات الدبلوماسية الكاملة في ظل الحكومة الحالية. وفي نهاية سبتمبر الماضي، كان يائير لابيد أول رئيس حكومة إسرائيلي يلتقي بالرئيس التركي منذ 15 عاما.

وبرز نجم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو كأقوى قوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أول نوفمبر الجاري. وفي مطلع الأسبوع تم تكليفه بتشكيل حكومة.

وإذا نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة، فستكون هذه هي العودة الثانية له إلى منصب رئيس الوزراء، حيث تجري حاليا محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية.