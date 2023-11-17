تظاهر آلاف الموريتانيين في العاصمة نواكشوط، مساء اليوم الجمعة، بدعوة من الأحزاب السياسية تضامنا مع سكان غزة ورفضا للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع ويصفونها بجرائم الحرب.



وردد المتظاهرون شعارات معادية لإسرائيل وحلفائها الغربيين وتدعو الدول الغربية إلى الكف عن تسليح الدولة العبرية والوقوف مع سياستها العدوانية والإجرامية في فلسطين، حسب شعاراتهم.



ورفعت كذلك خلال المسيرة التي انطلقت من أقدم جامعة وسط العاصمة صوب مقر الأمم المتحدة، لافتات كتب عليها "لا للإرهاب الإسرائيلي" ضد الشعب الفلسطيني و"يسقط التحالف والتواطؤ الغربي مع الكيان الصهيوني" و"أوقفوا حرب إبادة الشعب الفلسطيني".



وانضمت للمسيرة حرم الرئيس الموريتاني الدكتورة مريم فاضل الداه التي حضرت إلى مكان توقف المسيرة أمام الأمم المتحدة.



ووضع أغلب المشاركين الكوفية الفلسطينية تعبيرا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.



وتشهد موريتانيا مسيرات ووقفات ومظاهرات معادية للحرب على غزة ومؤيدة للفلسطينيين وتعتبر ما قامت به عملا مشروعا إٍسرائيل.