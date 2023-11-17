فنلندا تسجل المزيد من طالبي اللجوء مع إغلاق 4 معابر حدودية

سجلت هيئة حرس الحدود الفنلندية، حوالي 30 طالب لجوء إضافيين، عند حدودها مع روسيا، بعد وقت قصير من إعلانها أنها ستغلق أربعة معابر حدودية، طبقا لما كتبته الهيئة اليوم الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر".

وبحلول السادسة صباحا(0400 بتوقيت جرينتش)، تم تسجيل 34 شخصا، طبقا لما أعلنه حرس الحدوس في جنوب شرق فنلندا اليوم الجمعة. وكان هناك 26 طالب لجوء في المنطقة أمس الخميس.

وتتهم الحكومة الفنلندية روسيا بالسماح للمهاجرين بشكل كبير بعبور الحدود إلى فنلندا، بدون الأوراق اللازمة.

وأعلن رئيس الوزراء، بيتيري أوربو ووزيرة الداخلية، ماري رانتانين أمس الخميس أنه سيتم إغلاق معابر "اماترا" و"نيرالا" و"نويجاما" و"فاليما" الحدودية، التي تقع بالقرب من مدينة "بطرسبرج" الروسية، لمدة ثلاثة أشهر، من منتصف ليلة السبت.