إعلام إسرائيلي: تسريب الوثائق السرية تم بواسطة مستشار نتنياهو وجنود من الجيش

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن تسريب الوثائق السرية تم بواسطة مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجنود من جيش الاحتلال.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن تسريب الوثائق السرية من مكتب نتنياهو تم بواسطة مستشار رئيس الوزراء نفسه وبعض الجنود من جيش الاحتلال في حدث دراماتيكي ما تزال أحداثه متواصلة حتى الآن.

وأضافت أن المتحدث باسم نتنياهو لم ينشر التسريبات في إسرائيل بسبب الرقابة لذلك سربها للخارج عن طريق وسائل إعلام أجنبية، وأن تسريب تلك الوثائق جاء بعد مقتل 6 محتجزين إسرائيليين داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة وما تلاه من مظاهرات عارمة ضد الحكومة الإسرائيلية نفسها.

ولفتت إلى أن الهدف من تسريب تلك الوثائق السرية هو اتهام الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، بقتل الأسرى الستة وتوجيه الرأي العام في إسرائيل تجاهه.

وأوضحت القناة أن نشر الوثائق كان يهدف أيضا لاتهام السنوار برفض التسوية وتعزيز موقف نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي.

والسبت قبل الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسئولين، بينهم مساعد نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية «سرية للغاية».

وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".