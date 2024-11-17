إيلون ماسك يدعو إلى مشاركة عامة في اختيار وزير الخزانة ويؤيد هوارد لوتنيك

بينما يواصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اتخاذ سلسلة من القرارات لملء مناصب حكومته المقبلة، كان هناك ضغط شديد خلف الأبواب المغلقة، وأحيانا علنا، للتنافس على المناصب الرئيسية.

والآن، يدعو إيلون ماسك، الملياردير والحليف البارز لترامب، إلى مزيد من المشاركة العامة المباشرة في عملية اتخاذ القرار بشأن منصب رفيع واحد على الأقل، وهو وزير الخزانة.

وقال ماسك في منشور له على منصة "إكس" (التي يملكها): "سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع المزيد من الأشخاص يشاركون برأيهم ليأخذ دونالد ترامب ملاحظاتهم بعين الاعتبار".

ثم استخدم ماسك بقية منشوره ليكون أول مشارك في الاستطلاع العام الذي اقترحه، حيث دعم هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية "كانتور فيتزجيرالد" ورئيس فريق انتقال ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير 2025، على سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط.

وأضاف ماسك في منشوره: "بيسنت هو خيار عادي، بينما هوارد لوتنيك سيحدث تغييرا حقيقيا".

وقال أيضا: "الخيارات العادية تقود أمريكا إلى الإفلاس، لذا نحن بحاجة إلى التغيير".