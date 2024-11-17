مصرع شخصين وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم على طريق كفر سعد بدمياط

شهد طريق قرية السوالم بكفر سعد حادثًا مأساويًا مساء اليوم، حيث انقلبت سيارة تقل عمالًا زراعيين نتيجة تصادمها بسيارة نقل ثقيل، مما أسفر عن مصرع شخصين (شاب وسيدة) متأثرين بإصاباتهما، وإصابة 16 آخرين بإصابات متنوعة.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط حالة الطوارئ في المستشفيات، مؤكدة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومتابعة الحالات الحرجة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي، حيث أُدخلت ثلاث حالات خطرة إلى العناية المركزة نتيجة إصابات خطيرة تشمل نزيفًا بالمخ، نزيفًا بالبطن، وكسورًا متعددة.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث قامت بتحرير المحضر اللازم للواقعة ورفع آثار الحادث، ما أسهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن السرعة الزائدة قد تكون السبب الرئيسي للحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف التفاصيل الدقيقة.