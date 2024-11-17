قال مصدر أمني عراقي لقناة «الشرق» للأخبار، الأحد، إن انفجار عبوة ناسفة أودى بحياة ضابطين وجندي، وإصابة 3 آخرين، في منطقة بلكانة بقضاء طور خورماتو، شمال شرق محافظة صلاح الدين، الواقعة على بعد حوالي 175 كيلومتراً إلى الشمال من العاصمة بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم بعد. لكن مسئوليَن أمنيين عراقيين قالا إن مسلحين من تنظيم «داعش» ينشطون في المنطقة.

ورغم هزيمة تنظيم «داعش» في 2017، استمر بعض عناصره في شن هجمات كر وفر ضد قوات حكومية عراقية.

وأكد مصدر أمني، لوكالة «بغداد اليوم»، أن بغداد أوعزت بشكل فوري بالتحقيق في انفجار بلكانة قرب طوزخوماتو بمحافظة صلاح الدين.

وأضاف أن «المعلومات الأولية ترجح انفجار اكثر من عبوة في نفس المكان، إلا أن التحقيقات هي من ستعلن طبيعة الانفجار الذي سمع صداه لمسافات بعيدة».

وأوضح أن «الرتل كان يقوم بعملية تمشيط لبعض الأهداف المنتشرة ضمن مربع بعمق 5 كم».

وأشار الى أن «القيادات العليا في بغداد أوعزت بفتح تحقيق فوري للوقوف على حيثيات ما حصل، وهل العبوة المنفجرة تم وضعها حديثا أو أنها من مخلفات داعش».