سيطرة مصرية على انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

سيطرت كوادر مصر الإدارية على انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والتي شهدت تواجد مصري قوي في المكتب التنفيذي واللجان المختلفة للاتحاد الدولي خلال الانتخابات التي أقيمت خلال كونجرس الاتحاد الدولي للعبة في نسخته ال 73 المقام يومي 16 و 17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

اكتسح شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية انتخابات الاتحاد الدولي على مقعد نائب الرئيس باعلي الأصوات ( 74 ٪؜ من الأصوات) ليصبح النائب الأول للرئيس وعضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدورة 2024-2028 ، بعد سخط أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي على أحداث الأمس ورغبتهم في توجيه رسالة هامة.

وعلى صعيد اللجان تم انتخاب علي عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث عضوا باللجنة الفنية للاتحاد الدولي بعد تفوقه على جميع منافسيه من الجولة الأولى.

وتم انتخاب جاويد خوار محلل الاداء لمنتخب مصر عضوا بالمكتب التنفيذي للتطوير فى الاتحاد الدولي بعد حصوله على 52 صوتا في الجولة الثانية متفوقا على الأسطورة جانزو بياك مرشح بولندا صاحب ذهبية أولمبياد 1976 الذي حصل على 48 صوتا.

وفي انتخابات اللجنة الطبية تم انتخاب الدكتور موسي نصيف والدكتور باسل جميل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري، أعضاء باللجنة الطبية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وأقيمت بالأمس انتخابات الرئاسة والتي شهدت أحداث مؤسفة أدت الى تقدم مصر بشكوى للجنة الانتخابية. فبعد فوز شريف العريان في الجولة الثانية بالأغلبية، قررت اللجنة القضائية إجراء جولة ثالثة لعدم تحقق الاغلبية المطلقة بتفسير غير صحيح للقانون الذي ينص على تطبيق الأغلبية المطلقة في حال وجود اكثر من مرشحين فيما أقيمت الجولة الثانية بين مرشحين فقط وهما المصري شريف العريان والأمريكي ستول، وبعد اصرار اللجنة الانتخابية على اجراء الجولة الثالثة تم الإعلان عن فوز ستول مما اثار استياء شديد في الجمعية العمومية.

وبعد إعلان هذه النتيجة، قامت مصر بتقديم تظلم واعتراض رسمي للجنة الانتخابية ورئيس الجمعية العمومية وفي حالة رفضهم للتظلم ستقوم مصر برفع الأمر الى "كاس" المحكمة الدولية الرياضية.