صدور موافقة العاهل السعودي باستضافة 1000 معتمر من 66 دولة

صدرت موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة، على 4 مجموعات في العام الهجري 1446، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إن هذه الاستضافة تأتي امتدادًا للعناية الكبيرة من قبل السعودية في كل ما يخدم الإسلام والمسلمين ويعزز أواصر الأخوة بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم ،فضلاً عن كونه ينمي التواصل المثمر مع الفاعلين من النخب الإسلامية والعلماء والمشايخ، والشخصيات المؤثرة في العالم الذين يتم استضافتهم ضمن البرنامج.

ونوه بأن البرنامج عبر مسيرته المستمرة شمل مختلف قارات العالم، إذ بلغ عدد الدول المستفيدة منه منذ انطلاقته حتى هذا العام أكثر من 140 دولة في العالم جرى تقديم الخدمات لهم وفق منظومة متكاملة منذ مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم.

وأشار إلى أن الوزارة منذ صدور الأمر سخرت كل طاقاتها لتنفيذه وفق أعلى معايير الدقة والجودة، كما تعمل اللجان العاملة بأمانة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لإعداد البرنامج المخصص للاستضافة والذي يمكّن الضيوف من أداء مناسك العمرة وزيارة عدد من المعالم التاريخية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والالتقاء بالعلماء وأئمة الحرمين الشريفين.