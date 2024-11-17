قصف إسرائيلي لمنزل ببيت لاهيا يخلف 50 شهيدا على الأقل

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل قليل منزل في سوق مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، تسبب في سقوط 50 شهيدا على الأقل – حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.



وصباح اليوم استشهد 8 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج، وسط قطاع غزة، حيث نقل مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني7 شهداء بينهم طفل وعدد من المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

واستمر قصف مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة حتى صباح اليوم.



وخلفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وما يزيد على 10 آلاف مفقود وتواصل صل إسرائيل غاراتها اليومية على لبنان وتوغلها البري في جنوبه، في حين يرد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات.