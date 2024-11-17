ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر

قالت الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور السعودية في الفترة بين 2 و 4 من ديسمبر المقبل، دون الإعلان عن تفاصيل الزيارة أو الملفات الرئيسية على أجندة الرئيس الفرنسي.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفيًا مساء السبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى في أثناء الاتصال استعراض تطور العلاقات بين المملكة وفرنسا، كما تم بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.