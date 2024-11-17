الحق في الدواء: منصات التواصل تروج لأدوية خطرة مجهولة المصدر

قال ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن هيئة الدواء المصرية أعلنت عن سحب إحدى تشغيلات دواء "توسينور"، المستخدم لعلاج الكحة والسعال، من الأسواق، بسبب عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة.

وأوضح أن السحب يشمل تشغيله واحدة فقط، ولا يؤثر على باقي التشغيلات، التي تظل آمنة وفعالة.

وأضاف خاطر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت العاشرة» مع الدكتور أيمن عطالله، المذاع على قناة الشمس 2، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الهيئة على ضمان صحة المواطنين وحمايتهم من الأدوية غير المطابقة للمواصفات.

كما أشار إلى أن هذه الحملة تأتي في وقت تشهد فيه الأسواق ترويجًا متزايدًا للأدوية مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.

وأكد خاطر أن الصيدليات تتعاون مع الهيئة في سحب الأدوية غير المطابقة، حيث يتم إرجاعها إلى الشركات المنتجة. لكنه أشار إلى أن هناك مشكلة تواجه الصيادلة في استرجاع الأدوية من الشركات، إذ تتجنب بعض الشركات قبول الأدوية المرتجعة، مما يعرض رأس مال الصيدليات للخطر.

كما أشار خاطر إلى استمرار نقص بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل الأنسولين وأدوية السكر، التي تشهد نقصًا حادًا في الأسواق. ولفت إلى أن الأسعار في السوق السوداء تشهد زيادات كبيرة، حيث يتم بيع بعض الأدوية بأسعار تتجاوز بكثير السعر الرسمي.

وأكد على أهمية تسريع تنفيذ نظام "التتبع الدوائي"، الذي سيساهم في القضاء على السوق السوداء وضمان وصول الأدوية للمواطنين بأسعار عادلة وآمنة.