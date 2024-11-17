شهد قصر ثقافة أسيوط، يوم الجمعة، افتتاح العرض المسرحي "أبو الفوارس عنترة"، الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في إطار مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب مراحل التعليم الأساسي.

حضر العرض ضياء مكاوي، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والأدباء: نعيم الأسيوطي، أيمن رجب طاهر، ورأفت عزمي، والمخرج أسامة عبد الرؤوف، والفنان جلال أبو الدهب، إلى جانب عدد من المثقفين.

يتناول العرض عددًا من الجوانب الحياتية لعنترة، مثل عشقه للفروسية، وكتابة الشعر، ومنافسته بين القبائل العربية، كما يسلط الضوء على مجموعة من القيم الإيجابية مثل الشجاعة وحب الوطن، من خلال استعراض معاناته للحصول على حريته واعتراف القبيلة بسيادته، وذلك برؤية فنية تكاملت فيها العناصر الإخراجية: الديكور، الألحان، الإضاءة، الأشعار، الاستعراض، والتمثيل.

"أبو الفوارس عنترة" تأليف محمد فريد أبو حديد، كتابة مسرحية سعيد حجاج، إخراج خالد أبو ضيف، أشعار وتدقيق لغوي د. سيد عبد الرازق، ديكور وملابس فاطمة أبو الحمد، موسيقى وألحان عبد الباري عبد العزيز، تصميم إضاءة مايكل يعقوب، استعراضات مارك صفوت، ومخرج منفذ نعيم الأسيوطي.

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير.

ويعد هذا العرض الثالث ضمن مشروع "مسرحة المناهج" الذي تنفذه هيئة قصور الثقافة، وتقدمه الفرقة النوعية بالمجان لمدة عشرة أيام، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بالإضافة إلى عرضين في أيام الجمعة والسبت في الساعة الثامنة مساءً.