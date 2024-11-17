بلومبرج: تركيا ترفض السماح بمرور طائرة الرئيس الإسرائيلي عبر مجالها الجوي

رفضت تركيا السماح لطائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بالمرور عبر مجالها الجوي في طريقه إلى أذربيجان لحضور قمة المناخ (كوب 29)، والتي لم يشارك فيها، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع على الوضع.

وأغلقت إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقصر الطرق وأكثرها أمانا أمام هرتسوج للسفر إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، وسط توترات بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، بحسب المصدر الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور غير علنية.

وأعلن مكتب هرتسوج أمس السبت أنه لن يحضر القمة بسبب "اعتبارات أمنية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويشارك وزراء البيئة والطاقة والنقل في إسرائيل في القمة. وذكرت منصة "كاليبر" الإخبارية الممولة من الحكومة الأذربيجانية أن المحادثات الدبلوماسية لمحاولة إقناع تركيا برفع الحظر على رحلة هرتسوج لم تسفر عن أي نتائج.